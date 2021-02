Il cantante mascherato 2 chi è giraffa: nomi e ipotesi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano le investigazioni a caccia dei nomi, in attesa della seconda puntata de Il cantante mascherato 2 che si aprirà con lo spareggio tra un nuovo baby alieno e Pecorella. Oggi vi parliamo del costume di giraffa: chi si nasconde sotto le mentite spoglie di questo elegantissimo animale? Durante la messa in onda della prima puntata de Il cantante mascherato 2 molti spettatori hanno fatto il nome di Katia Ricciarelli, spiegando che la voce di giraffa era molto simile a quella della cantante lirica. Non solo, secondo molti fan de Il cantante mascherato 2, sotto farfalla si nasconde una donna non troppo alta, lo dimostrerebbe lo spazio della maschera dedicato ai suoi occhi. Ci sarebbero poi altre prove che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano le investigazioni a caccia dei, in attesa della seconda puntata de Il2 che si aprirà con lo spareggio tra un nuovo baby alieno e Pecorella. Oggi vi parliamo del costume di: chi si nasconde sotto le mentite spoglie di questo elegantissimo animale? Durante la messa in onda della prima puntata de Il2 molti spettatori hanno fatto il nome di Katia Ricciarelli, spiegando che la voce diera molto simile a quella dellalirica. Non solo, secondo molti fan de Il2, sotto farfalla si nasconde una donna non troppo alta, lo dimostrerebbe lo spazio della maschera dedicato ai suoi occhi. Ci sarebbero poi altre prove che ...

