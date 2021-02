Governo | Zanda | ' M5S si convertirà e Draghi avrà una maggioranza consistente'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Io penso che dobbiamo partire dal rapporto tra Pd, 5 Stelle e Leu, perché è un rapporto politico importante. È stato importante per ilConte, lo sarà per il. Non solo, sarà importante per le prossime elezioni amministrative e per le future elezioni politiche. Infatti mi aspetto una saggia conversione dei Cinque Stelle a favore di". Lo dice Luigial 'Corriere della sera'. "Bisogna aspettare per capire bene il posizionamento di ogni partito, aspettiamo le consultazioni di. Io penso che ilnascerà con una", spiega il senatore del Pd. ", lo si è già visto dalle sue dichiarazioni al Quirinale, cambierà il linguaggio ...

Nel Pd ci sono dirigenti autorevoli come Luigi Zanda convinti che, nel caso l'accordo per un governo politico dovesse rivelarsi impossibile, l'unica via di uscita da questo pericoloso stallo sarebbe ...