Governo tecnico-politico, vaccini e riforme. La roadmap di Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Di solito è molto ironico, alla mano, ma oggi ha avuto un atteggiamento assolutamente serio. Gli sono bastati cinque minuti per dire le cose che doveva dire”. Sei del pomeriggio, Montecitorio. Bruno Tabacci ha incontrato Mario Draghi da circa un’ora nella biblioteca del presidente della Camera adibita a sede delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. È toccato ai piccoli - da Centro Democratico a +Europa - ascoltare per primi le priorità del premier incaricato. Poche parole. Ma le indicazioni, di metodo e di contenuto, iniziano a prendere forma. Il metodo: un Governo tecnico-politico. Di “salvezza nazionale” è l’impressione di Gaetano Quagliariello che chiude il primo round dei colloqui. Ma qui la materia si fa più incerta e complessa a causa dell’atteggiamento dei partiti. E poi la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Di solito è molto ironico, alla mano, ma oggi ha avuto un atteggiamento assolutamente serio. Gli sono bastati cinque minuti per dire le cose che doveva dire”. Sei del pomeriggio, Montecitorio. Bruno Tabacci ha incontrato Marioda circa un’ora nella biblioteca del presidente della Camera adibita a sede delle consultazioni per la formazione del nuovo. È toccato ai piccoli - da Centro Democratico a +Europa - ascoltare per primi le priorità del premier incaricato. Poche parole. Ma le indicazioni, di metodo e di contenuto, iniziano a prendere forma. Il metodo: un. Di “salvezza nazionale” è l’impressione di Gaetano Quagliariello che chiude il primo round dei colloqui. Ma qui la materia si fa più incerta e complessa a causa dell’atteggiamento dei partiti. E poi la ...

