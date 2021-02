Governo, Salvini “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega, se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, la nostra è l’esatto contrario”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione della segreteria politica del suo partito a Roma. “Sarà il professor Draghi – ha aggiunto – a scegliere se per il futuro dell’Italia sono meglio nuove tasse o meno tasse. Noi a differenza di altri siamo liberi, non abbiamo già scelto il sì o il no. Qualunque sarà la nostra scelta sarà la scelta di tutti, a differenza di altri dove ci sono correnti, correntine, fuoriusciti e ripensanti, noi ci confrontiamo sulle idee e quando si sceglie la Lega si muove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “trae la, se le richieste disono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, la nostra è l’esatto contrario”. Lo ha detto il leader della, Matteo, al termine della riunione della segreteria politica del suo partito a Roma. “Sarà il professor– ha aggiunto – ase per il futuro dell’Italia sono meglio nuove tasse o meno tasse. Noi a differenza di altri siamo liberi, non abbiamo già scelto il sì o il no. Qualunque sarà la nostra scelta sarà la scelta di tutti, a differenza di altri dove ci sono correnti, correntine, fuoriusciti e ripensanti, noi ci confrontiamo sulle idee e quando si sceglie lasi muove ...

