Governo: Di Maio, 'abbiamo dovere di ascoltare Draghi' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Nella "fragile cornice" attuale, il Movimento 5 Stelle ha "il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno". Lo scrive in una nota Luigi Di Maio, in merito all'avvio oggi delle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Nella "fragile cornice" attuale, il Movimento 5 Stelle ha "ildi partecipare,e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno". Lo scrive in una nota Luigi Di, in merito all'avvio oggi delle consultazioni del premier incaricato Mario

matteograndi : “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arr… - fattoquotidiano : #Draghi, pressione sul M5S per il governo tecnico. Di Maio: noi per governi politici - lorepregliasco : Parla Di Maio: le regole della democrazia sono chiare, la volontà popolare è rappresentata dalle forze parlamentari… - giornaleradiofm : Governo: Di Maio,M5s ha dovere ascoltare Draghi: (ANSA) - ROMA, 04 FEB - 'Oggi si aprono le consultazioni del premi… - MaggioreSimona : @riotta @luigidimaio ecco perché il mandato a Fico era di tanti giorni: doveva far digerire la fine del Governo gia… -