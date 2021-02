Governo, Conte al M5s: “Ci sono e ci sarò. Continuare a lavorare assieme al Pd e Leu in un’alleanza per lo sviluppo sostenibile” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ieri ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in mala fede. I sabotatori cerchiamoli altrove”. Lo dice Giuseppe Conte, premier uscente, parlando fuori da Palazzo Chigi. “Agli amici del Movimento 5 stelle dico: io ci sono e ci sarò” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ieri ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in mala fede. I sabotatori cerchiamoli altrove”. Lo dice Giuseppe, premier uscente, parlando fuori da Palazzo Chigi. “Agli amici del Movimento 5 stelle dico: io cie ci” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - HuffPostItalia : Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - M5S_Europa : #Conte ha dimostrato che un cittadino onesto può ricoprire il ruolo di capo del Governo meglio dei politicanti ingr… - PulcinoRossoner : RT @ConteZero76: Voi coinvolgereste nel governo Draghi un Conte che per mesi ha tenuto per sé i servizi segreti, provando pure a costruire… - bb91687509 : RT @gaNerone50: @dariofrance @GiuseppeConteIT Oramai non vedete più nulla! Io vedo uno sgarbo a #Mattarella che da un incarico TECNICO a #D… -