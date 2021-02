Fedez chiede scusa a Francesca Michielin per lo spoiler della canzone di Sanremo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La“Perdono” di Tiziano Ferro in sottofondo, un mazzo di rose e le scuse sono servite.rompe il silenzio social dopo la gaffe sullain gara al prossimo Festival di. Lo fandosi con la collega e compagna d'avventura sanremese, che, per una sua svista, ha rischiato di essere esclusa dalla competizione. Il rapper, atteso in gara all’Ariston concon il brano “Chiamami per nome”, aveva postato un video su Instagram in cui si sentiva un breve frammento, con Lello e Chiara che ballano sullo sfondo. Post subito rimosso ma già condiviso su YouTube, poi cancellato anche dalla piattaforma video. In base al regolamento, i pezzi in gara all’Ariston ...