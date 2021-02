Extreme E ha completato il sistema di ricarica ad idrogeno

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’organizzazione dellaE ha ultimato il lavoro di produzione di unperre le auto della competizione con l’. Il progetto è stato portato avanti dalla dirigenza del campionato con AFC Energy, un’azienda specializzata nella produzione di celle che forniscono elettricità dall’. Con questa novità, si completano gli impegni per la partenza della prima stagione diE. Celle adper caricare le Odyesey 21 La Odyssey 21 sarà l’auto che ogni team diE dovrà utilizzare durante la prima stagione del nuovo campionato. In viaggio per il mondo, nei posti più estremi e lontani, l’organizzazione ha pensato a tutto: auto elettrica a zero emissioni di anidride carbonica, un solo mezzo per trasportare ...

Caterinadiiorgi : Extreme E e AFC Energy hanno completato il sistema fuel cell a idrogeno - motoblog : Extreme E e AFC Energy hanno completato il sistema fuel cell a idrogeno - QuotidianoMotor : Extreme E e AFC Energy hanno completato il sistema fuel cell a idrogeno -

Ultime Notizie dalla rete : Extreme completato

Quotidiano Motori

Veloce Racing, una delle nove squadre che si preparano a competere nellaE, hala sua formazione di piloti ingaggiando Stéphane Sarrazin . Il francese farà squadra con la campionessa in carica della W Series, la britannica Jamie Chadwick . Sarrazin ha un ...Ma in soli 12 giorni è altamente improbabile che l'iter possa essere. Più facile sarebbe ... * * * * In Storming the Capitol, Trump's MostSupporters Did Significant Damage to Their ...La Extreme E ha sviluppo delle celle per produrre energia elettrica dall'idrogeno. Il lavoro è stato svolto con l'azienda inglese AFC Energy.Collaborando con AFC Energy, Extreme E ha potuto sviluppare un sistema di fuel cell a idrogeno per ricaricare i SUV elettrici ODYSSEY 21 ...