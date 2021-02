Europa League, Ajax: Haller escluso dalla lista UEFA per un errore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sebastien Haller non è stato inserito dall’Ajax nella lista per l’Europa League consegnata alla UEFA. Un errore clamoroso al momento senza spiegazione errore da parte dell’Ajax che nella lista consegnata alla UEFA per l’Europa League non ha inserito Sebastien Haller, attaccante acquistato dal West Ham nel corso di questa sessione invernale per 22,5 milioni. L’Ajax ha fatto sapere che sta indagando ma non è ancora chiaro dove sia stato l’errore dato che un altro nuovo acquisto Oussama Idrissi, è regolarmente in lista Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sebastiennon è stato inserito dall’nellaper l’consegnata alla. Unclamoroso al momento senza spiegazioneda parte dell’che nellaconsegnata allaper l’non ha inserito Sebastien, attaccante acquistato dal West Ham nel corso di questa sessione invernale per 22,5 milioni. L’ha fatto sapere che sta indagando ma non è ancora chiaro dove sia stato l’dato che un altro nuovo acquisto Oussama Idrissi, è regolarmente inLeggi su Calcionews24.com

SkySport : Ajax senza Haller nella Lista Uefa per l'Europa League. Dall'Olanda: 'È stato un errore' - Gazzetta_it : #Milan in Europa senza #Hauge: il “sacrificio” del norvegese e la magia di un giocattolo - geppetto23 : RT @MilanInter241: Buone notizie per il #Milan dall'infermeria????: #Gabbia verso il recupero, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli tra i… - MilanForever81 : RT @MilanInter241: Buone notizie per il #Milan dall'infermeria????: #Gabbia verso il recupero, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli tra i… - darioderrico : RT @Eurosport_IT: L'Ajax l'ha pagato circa 22 milioni ma...hanno dimenticato di inserirlo in lista UEFA ?????? #Haller | #Ajax https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Rinforzi per la salvezza del Cagliari: dopo Rugani ecco l'esterno Asamoah

Gioca 156 gare, di cui 27 tra Champions League ed Europa League, e segna 5 reti. Nel 2018 - 19 arriva all'Inter. In nerazzurro nell'arco di due stagioni colleziona 53 gare: 40 in Serie A, 1 in Coppa ...

Il riscatto della Savino Del Bene passa dall'Europa

Nella seconda sfida del girone di ritorno della Pool A di CEV Champions League si affrontano le due ... per la terza volta in tre anni, si prende un posto tra le migliori otto squadre d'Europa. Coach ...

Europa League: variazioni alle rose | UEFA Europa League UEFA.com Europa League, Ajax: Haller escluso dalla lista UEFA per un errore

Sebastien Haller non è stato inserito dall'Ajax nella lista per l'Europa League consegnata alla UEFA. Un errore clamoroso al momento senza spiegazione ...

Tour de force ed emergenza attaccanti, il Napoli deve rifiatare

Il Napoli gioca 10 partite in 30 giorni e ne giocherà 19 in 63 giorni, un tour de force che Gattuso deve valutare.

Gioca 156 gare, di cui 27 tra Championsed, e segna 5 reti. Nel 2018 - 19 arriva all'Inter. In nerazzurro nell'arco di due stagioni colleziona 53 gare: 40 in Serie A, 1 in Coppa ...Nella seconda sfida del girone di ritorno della Pool A di CEV Championssi affrontano le due ... per la terza volta in tre anni, si prende un posto tra le migliori otto squadre d'. Coach ...Sebastien Haller non è stato inserito dall'Ajax nella lista per l'Europa League consegnata alla UEFA. Un errore clamoroso al momento senza spiegazione ...Il Napoli gioca 10 partite in 30 giorni e ne giocherà 19 in 63 giorni, un tour de force che Gattuso deve valutare.