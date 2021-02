Elettra Lamborghini attaccata da Iconize, ex di Tommaso Zorzi: "Un'infamata fatta per marketing" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Iconize, ex di Tommaso Zorzi, si scaglia contro Elettra Lamborghini rea di aver permesso che il volto dell'influencer venisse pixellato dopo la polemica della finta aggressione omofoba. Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 febbraio 2021), ex di, si scaglia controrea di aver permesso che il volto dell'influencer venisse pixellato dopo la polemica della finta aggressione omofoba.

BITCHYFit : Ex di Zorzi contro Elettra Lamborghini: “Mi ha fatto una cosa infamante! Non è più mia amica” - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - IramaxPsicologi : Esattamente un anno fa iniziava #sanremo2020, che ci ha portato tante emozioni, da Achille Lauro che si spoglia a B… - orchidbluemare : per elettra lamborghini che twerka in mondovisione immagino abbia riso tuo figlio, ma fammi il piacere che ti fai l… - Elisa009889 : RT @coipantaleopa: un’altra cosa che non supererò mai è il coro di sanremo che canta elettraaa elettra lamborghini ???? -