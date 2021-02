Draghi, scatta il totoministri: in lizza Cartabia, Giovannini, Panetta e Capua (Di giovedì 4 febbraio 2021) Impazza il totoministri per il nuovo governo. E’ Mario Draghi l’uomo che il presidente della Repubblica ha scelto per guidare l’Italia nella fase più difficile della sua storia, dal Dopoguerra ad... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Impazza ilper il nuovo governo. E’ Mariol’uomo che il presidente della Repubblica ha scelto per guidare l’Italia nella fase più difficile della sua storia, dal Dopoguerra ad...

Faten230577 : @stefano34421397 @matteosalvinimi Vuole capire che idee ci siano, e anche quando le avesse capite, sempre che ci ri… - Agenzia_Dire : #GovernoDraghi, scatta il #totoministri. Il dubbio: quanta #politica? - MELLOWY19135243 : @RaiNews .@repubblica Veramente stiamo ancora aspettando che ti ritiri come promesso..sempre a proposito di COERENZ… - KikkaJolie : RT @AndFranchini: Non so chi sia questo Molinari ma è uno che dice stupidaggini “governo a tempo…poi il voto” allora siamo a Febbraio e ad… - Doc5619 : RT @CasagrandeStef: La butto lì. - Draghi non ottiene la fiducia. - Si alza lo spread - Scatta opzione mes - torna Draghi per la troika… -