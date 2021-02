Domenica In a Sanremo? La decisione spetta alla Venier (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mara Venier Nel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di Sanremo 2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la settimana della kermesse. Il 71° Sanremo dovrebbe dunque essere raccontato “da remoto” anche da Domenica In, ma il condizionale è d’obbligo. La trasmissione del dì di festa di Rai 1 ogni anno, il giorno dopo la finale del Festival, va in onda dal Teatro Ariston con la tradizionale e lunga puntata sanremese in cui vengono riascoltate e commentate tutte le canzoni in gara. E non è detto che non sarà così anche quest’anno, perché ci risulta che il direttore di rete Stefano Coletta abbia chiesto a Mara Venier di andare comunque in onda da Sanremo e non da Roma. La ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) MaraNel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la settimana della kermesse. Il 71°dovrebbe dunque essere raccontato “da remoto” anche daIn, ma il condizionale è d’obbligo. La trasmissione del dì di festa di Rai 1 ogni anno, il giorno dopo la finale del Festival, va in onda dal Teatro Ariston con la tradizionale e lunga puntata sanremese in cui vengono riascoltate e commentate tutte le canzoni in gara. E non è detto che non sarà così anche quest’anno, perché ci risulta che il direttore di rete Stefano Coletta abbia chiesto a Maradi andare comunque in onda dae non da Roma. La ...

