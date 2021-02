Covid, Alto Adige in lockdown per tre settimane da lunedì 8 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio l’Alto Adige tornerà in lockdown per tre settimane. Chiusura dei negozi, didattica a distanza nelle scuole e divieto di spostamento dai comuni. Sono queste le principali restrizioni che verranno imposte per 21 giorni a partire dalla prossima settimana per contrastare la catena dei contagi. Generale divieto di spostamento dal proprio Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità. Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi e dovranno chiudere anche le strutture ricettive dell’ambito turistico. Serrande abbassate per la maggior parte dei negozi, mentre le aziende produttive e artigianali potranno lavorare, ma a condizione di testare regolarmente i propri collaboratori e le proprie collaboratrici. Lezioni in presenza per le ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal’tornerà inper tre. Chiusura dei negozi, didattica a distanza nelle scuole e divieto di spostamento dai comuni. Sono queste le principali restrizioni che verranno imposte per 21 giorni a partire dalla prossima settimana per contrastare la catena dei contagi. Generale divieto di spostamento dal proprio Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità. Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi e dovranno chiudere anche le strutture ricettive dell’ambito turistico. Serrande abbassate per la maggior parte dei negozi, mentre le aziende produttive e artigianali potranno lavorare, ma a condizione di testare regolarmente i propri collaboratori e le proprie collaboratrici. Lezioni in presenza per le ...

