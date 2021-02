Conte sul Governo Draghi: “Da me pieno sostegno” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conte torna a parlare pubblicamente dopo l’apertura della crisi di Governo: pieno sostegno a Draghi e l’appello verso una coesione sociale e politica da parte di tutti. Parla Giuseppe Conte e lo fa in maniera diretta, istituzionale, semplice e chiara. Poche e semplici parole per il Premier dimissionario: giusto per ricordare che ancora non è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 febbraio 2021)torna a parlare pubblicamente dopo l’apertura della crisi die l’appello verso una coesione sociale e politica da parte di tutti. Parla Giuseppee lo fa in maniera diretta, istituzionale, semplice e chiara. Poche e semplici parole per il Premier dimissionario: giusto per ricordare che ancora non è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

riotta : Se alla fine invece del Conte III ci sarà il Draghi I chi si sgolava 'una crisi sul nulla in pandemiaaa!' avrà da dire sbagliavo no? - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Febbraio: Conte e i 5Stelle: i primi no a Draghi. Il tecnico vorrebbe tutti d… - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai Il giudizio sul governo #Conte 2 è negativo per il 51% degli italiani, positivo per… - sisonproprioio : RT @Draghi__Mario: E così vuoi il Cashback eh? Il reddito di cittadinanza eh? Il bonus monopattino eh? Ti levo pure la pensione della tua… - salfasanop : RT @flavagno: Commuovente questa capacità di certi dirigentucoli locali del Pd di dare un giudizio negativo in chiave anti Draghi sul gove… -