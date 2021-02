Contagi Covid risalgono, allarme scuole. Cauda: «Da riaperture +15% casi, serve stop and go» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pochi giorni di lezione in presenza e la scuola finisce, un'altra volta, nel mirino. Il numero dei Contagi cresce e nelle Regioni sorvegliate speciali si pensa di richiudere tutto di nuovo. A... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pochi giorni di lezione in presenza e la scuola finisce, un'altra volta, nel mirino. Il numero deicresce e nelle Regioni sorvegliate speciali si pensa di richiudere tutto di nuovo. A...

borghi_claudio : Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono espl… - Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus a scuola, altri 31 positivi a Napoli: la mappa dei contagi quartiere per quartiere - codeghino10 : RT @Tg3web: A un anno dall'inizio dell'emergenza covid, sono oltre 90 mila le vittime nel nostro Paese. La fondazione Gimbe lancia l'allarm… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid Contagi Covid risalgono, allarme scuole. Cauda: 'Da riaperture +15% casi, serve stop and go'

La relazione tra le riaperture e l'aumento dei contagi è stata rilevata anche in Puglia, a partire ...regionale Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 -...

Contagi in risalita, è già allarme scuole?

La relazione tra le riaperture e l'aumento dei contagi è stata rilevata anche in Puglia, a partire ...regionale Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 -...

Covid, il Portogallo è di nuovo un'eccezione. Questa volta in negativo

Un assalto senza precedenti, affrontato con armi spuntate: secondo le stime, 23mila medici in Portogallo sono risultati positivi al covid-19. Una recrudescenza dovuta essenzialmente a due fattori: il ...

INSPIEGABILE IL CROLLO DEI CONTAGI, DOMANI SI SAPRA' SE IL VENETO E' ANCORA GIALLO. DA VENEZIA LUCA ZAIA.

Vediamo Salvini cosa presenterà sulla ripresa economica, tassazione e riforme Siamo un’isola felice, ma non è finita, in alcune regioni le curve non si abbassano anzi tendono a crescere. a Marghera il ...

La relazione tra le riaperture e l'aumento deiè stata rilevata anche in Puglia, a partire ...regionale Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da- 19 -...La relazione tra le riaperture e l'aumento deiè stata rilevata anche in Puglia, a partire ...regionale Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da- 19 -...Un assalto senza precedenti, affrontato con armi spuntate: secondo le stime, 23mila medici in Portogallo sono risultati positivi al covid-19. Una recrudescenza dovuta essenzialmente a due fattori: il ...Vediamo Salvini cosa presenterà sulla ripresa economica, tassazione e riforme Siamo un’isola felice, ma non è finita, in alcune regioni le curve non si abbassano anzi tendono a crescere. a Marghera il ...