Comunali, FdI: “Se ci sono, tirino fuori i dati del Cts. Capiremo chi spinge per il rinvio” (Di giovedì 4 febbraio 2021) FdI chiede l’accesso agli atti del Cts in merito alle voci che si rincorrono sempre più insistenti rispetto all’ipotesi di rinvio della tornata di elezioni Comunali della prossima primavera, che coinvolge anche grandi città Roma, Milano, Napoli e Bologna. L’ipotesi è diventata dibattito dopo le parole con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha giustificato il no alle elezioni politiche, ma che allo stato attuale resta tutta da chiarire. Proprio come chiede che si faccia Fratelli d’Italia. FdI: “Cosa c’è dietro l’ipotesi di rinvio delle Comunali?” “Il governo chiarisca se l’ipotesi di rinvio delle prossime elezioni amministrative è frutto di un pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico. O di congetture e premure diverse”, ha chiesto il deputato e responsabile Sanità del partito, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) FdI chiede l’accesso agli atti del Cts in merito alle voci che si rincorrono sempre più insistenti rispetto all’ipotesi didella tornata di elezionidella prossima primavera, che coinvolge anche grandi città Roma, Milano, Napoli e Bologna. L’ipotesi è diventata dibattito dopo le parole con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha giustificato il no alle elezioni politiche, ma che allo stato attuale resta tutta da chiarire. Proprio come chiede che si faccia Fratelli d’Italia. FdI: “Cosa c’è dietro l’ipotesi didelle?” “Il governo chiarisca se l’ipotesi didelle prossime elezioni amministrative è frutto di un pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico. O di congetture e premure diverse”, ha chiesto il deputato e responsabile Sanità del partito, ...

divorex82 : RT @Affaritaliani: Via libera a Mario Draghi in cambio delle Comunali 2021 Romani alle urne, si torna a votare a metà maggio Vincolo per l'… - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Via libera a Mario Draghi in cambio delle Comunali 2021 Romani alle urne, si torna a votare a metà maggio Vincolo per l'… - Affaritaliani : Via libera a Mario Draghi in cambio delle Comunali 2021 Romani alle urne, si torna a votare a metà maggio Vincolo p… - IsabellaRauti : @juls771 @FratellidItalia @CoffeeBreakLa7 @FDI_Parlamento @vocedelpatriota @GiorgiaMeloni Non direi .Ci sono i nost… - Sandro76437774 : @GiorgiaMeloni #GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto #GuidoCrosetto @Donzelli #GiovanniDonzelli Ma cosa state combinando… -