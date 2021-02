Come ottenere un invito su Clubhouse (e entrare in una stanza con Elon Musk) (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Colui che controlla i meme controlla l’universo». Con questa frase Elon Musk ha segnato il suo passaggio su Clubhouse, il social di cui e su cui tutti parlano. Il primo febbraio l’uomo più ricco del mondo è entrato nella Room Good Times per un’intervista di due ore. In pochi minuti la Room ha esaurito tutti i 5 mila posti a disposizione e quell’intervista è rimbalzata in diretta in decine di altre stanze. Clubhouse è il social del momento. Almeno per chi è riuscito a scaricarlo e soprattutto a ottenere un invito. L’app è disponibile solo per iOS e quindi se non avete un’iPhone in tasca potete pure rassegnarvi alla sconfitta e aspettare lo sviluppo della versione per Android o l’arrivo di un’altra app virale. Se riuscite a scaricarlo c’è però un ultimo scoglio da superare prima di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Colui che controlla i meme controlla l’universo». Con questa fraseha segnato il suo passaggio su, il social di cui e su cui tutti parlano. Il primo febbraio l’uomo più ricco del mondo è entrato nella Room Good Times per un’intervista di due ore. In pochi minuti la Room ha esaurito tutti i 5 mila posti a disposizione e quell’intervista è rimbalzata in diretta in decine di altre stanze.è il social del momento. Almeno per chi è riuscito a scaricarlo e soprattutto aun. L’app è disponibile solo per iOS e quindi se non avete un’iPhone in tasca potete pure rassegnarvi alla sconfitta e aspettare lo sviluppo della versione per Android o l’arrivo di un’altra app virale. Se riuscite a scaricarlo c’è però un ultimo scoglio da superare prima di ...

matteosalvinimi : ...Alcuni amministratori avevano segnalato la disponibilità al governo, come ha fatto il sindaco di Monfalcone, sen… - DanieleBerghino : @samgam75 La redistribuzione non la crei per decreto, ma la puoi ottenere quando uno stato riesce a sostenerla econ… - laura_pi79 : RT @angy_cocco: La cosa che mi ha fatto da subito tristezza è l'adeguarsi come soldatini alle norme covid, scotch ovunque, plexiglas al ban… - Filip_1199 : RT @westsidesarfati: La gente studia per ottenere un degree ed ottenere un lavoro in cui si riconoscano le abilità e poi c'è Imen Jane o co… - antobon2 : RT @VaeVictis: @AccademiaBizant Questo lo suona il Maestro Ottavio Dantone? È un mostro: ma come si fa a ottenere un fraseggio tanto perfet… -