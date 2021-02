Come Liberare spazio su iPhone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il problema con tutti i telefoni cellulari moderni è lo spazio di archiviazione, che inesorabilmente termina velocemente se realizziamo molte fotografie, se giriamo molti video oppure se riceviamo molti contenuti multimediali su WhatsApp o su altre app social. Questo problema è reso ancora più evidente su iPhone e iPad, su cui non è possibile utilizzare una microSD per poter aumentare lo spazio interno a disposizione delle app e del sistema operativo. La conseguenza è che, nel momento in cui magari si stanno scattando foto ad un evento oppure quando si procede con l'installazione di una nuova app o di un gioco, l'iPhone avvisa dello spazio in esaurimento o insufficiente. In questa guida vi mostreremo tutti i modi per Liberare spazio su iPhone, così da ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il problema con tutti i telefoni cellulari moderni è lodi archiviazione, che inesorabilmente termina velocemente se realizziamo molte fotografie, se giriamo molti video oppure se riceviamo molti contenuti multimediali su WhatsApp o su altre app social. Questo problema è reso ancora più evidente sue iPad, su cui non è possibile utilizzare una microSD per poter aumentare lointerno a disposizione delle app e del sistema operativo. La conseguenza è che, nel momento in cui magari si stanno scattando foto ad un evento oppure quando si procede con l'installazione di una nuova app o di un gioco, l'avvisa delloin esaurimento o insufficiente. In questa guida vi mostreremo tutti i modi persu, così da ...

marcocappato : Un motivo per smontare il #Governo e rimontarlo ci sarebbe: l'#ecologia, l'emergenza clima come spinta per liberare… - medicojunghiano : RT @whitefanghowl: @fratellicrozza @discoveryplusIT in ogni caso,passare da DiMaiuzzo a Draghi è come passare dall'asilo infantile all'ulti… - whitefanghowl : @fratellicrozza @discoveryplusIT in ogni caso,passare da DiMaiuzzo a Draghi è come passare dall'asilo infantile all… - pcapulli : @depascaledavide Tutto molto bello, poi vorrei capire, da ignorante, chi dovrebbe liberare il mondo dalla dittatura del mercato. E come. - Ibra_Chia : #chilhavisto Alessandro se ti vuoi liberare di ogni bene materiale inizia a guardare Chi l'ha visto che qui siamo… -