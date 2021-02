Caso Roberta Ragusa, scoperto un misterioso diario segreto: un indizio scottante (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuove rivelazioni sul Caso dell’imprenditrice morta nel 2012 sono state ritrovate all’interno del suo diario personale. Nuove rivelazioni risaltano sul Caso di Roberta Ragusa, l’imprenditrice uccisa nel 2012, per il quale è stato accusato di femminicidio il marito Antonio Logli. Ritrovato il suo diario personale, ne sono stati pubblicati alcuni passaggi dalla rivista “Giallo” che dicono: “Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao” o anche “Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito “ Si nota certamente quanto fosse drammatica la situazione di Roberta, quanto fosse grave la sofferenza… ma nessuno era a conoscenza di questo aborto: “Il mio bambino è morto, me l’hanno dovuto ammazzare. Piango ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuove rivelazioni suldell’imprenditrice morta nel 2012 sono state ritrovate all’interno del suopersonale. Nuove rivelazioni risaltano suldi, l’imprenditrice uccisa nel 2012, per il quale è stato accusato di femminicidio il marito Antonio Logli. Ritrovato il suopersonale, ne sono stati pubblicati alcuni passaggi dalla rivista “Giallo” che dicono: “Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao” o anche “Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito “ Si nota certamente quanto fosse drammatica la situazione di, quanto fosse grave la sofferenza… ma nessuno era a conoscenza di questo aborto: “Il mio bambino è morto, me l’hanno dovuto ammazzare. Piango ...

atzori_roberta : @MPoltero @RobertoLocate14 Quando smetterà di sparare (m....ate) a caso così spocchiosamente, forse qualcuno lo app… - itsclaudija : Roberta che è anche in questo caso le è andata contro #uominiedonne - riccardofasan15 : RT @mattino5: Omicidio Roberta: dove e come è stata uccisa la giovane? Trovati lividi e ferite sul corpo della ragazza. In diretta a #Mat… - agnesestraw : RT @mattino5: Omicidio Roberta: dove e come è stata uccisa la giovane? Trovati lividi e ferite sul corpo della ragazza. In diretta a #Mat… - siciliafeed : Inattesa svolta nel caso della morte della 17enne #Roberta Siragusa a #Caccamo: gli avvocati di #Pietro rimettono i… -