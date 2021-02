Blas Roca-Rey ex marito Amanda Sandrelli chi è? Perchè si sono separati

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)Rey exche questo pomeriggio sarà ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno: conosciamolo meglio. foto facebookQuesto pomeriggio torna Serena Bortone con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e tra i tanti ospiti ci sarà ancheche farà con la giornalista una lunga chiacchierata nel suo studio. L’attrice figlia di Stefania e di Gino Paoli ha alle spalle un matrimonio fallito proprio con un suo collega a cui è stata legata per tanti anni e con cui ha dei figli: “cidifferenze forti tra noi, secondo me una storia d’amore grande ha senso per molto tempo e bisogna combattere fin quando si hanno le ultime forze. Quando questo non è più possibile bisogna ...