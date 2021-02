ATP Cup e 250 di Melbourne | ufficiale il nuovo programma di venerdì

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ATP ha reso noto sul proprio sito ildella giornata di domani, dopo il rinvio dei match previsti per questa notte. L’ultimo turno dei gironi dell’ATP Cup si svolgerà dunque domani, con Serbia e Spagna che cercano la qualificazione alla semifinale. Nei due tornei di preparazione dell’Australian Open, invece, i giocatori saranno impegnati in un’unica giornata sia negli ottavi che nei quarti di finale. L’Italia, già qualificata per la prossima fase dell’ATP Cup, avrà un turno di riposo. Saranno invece in campo a, Sinner, Caruso e Travaglia. Si torna in campo dopo lo stop di una giornata Nella tarda serata italiana di ieri, il fulmine a ciel sereno. Tutti i tornei di preparazione dell’Australian Open, sia maschili che femminili, sono sospesi. Un tampone eseguito ai membri dello staff di uno degli hotel di ...