Alle origini di Mario Draghi: la madre maestra elementare e quello zio che pronosticò il suo successo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pochi sanno che le radici famigliari di Mario Draghi affondano, per parte di madre, nel cuore dell'Irpinia. Precisamente a Monteverde, paese due volte finalista nell'elezione del borgo più bello d'Italia per il programma tv Kilimangiaro). Qui i nonni furono farmacisti e la madre Ermenegilda, detta Gilda – di cui TPI presenta qui un'immagine esclusiva – insegnò alla scuola elementare. Sempre a Monteverde viveva anche uno zio, Fulvio Mancini. E fu proprio lui, quando il futuro presidente della Bce era soltanto un ragazzino, a notarne le superiori qualità intellettive e a pronosticare: "Mio nipote diventerà un grand'uomo!". A Monteverde – premiata l'anno scorso dall'Unione europea per il miglior progetto di accessibilità e unico Comune italiano dotato di un avveniristico sistema stradale interattivo per ...

