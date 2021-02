Tunué | uscite febbraio e marzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non sapete più cosa leggere? Bèh, se avete ancora dubbi qui di seguito troverete ledi2021. La luna e i falò Uscita 4, 2021Collana «Prosperos Book»cm 16,8 x 24pp. 160 cartonatoEuro 19,90 Un capolavoro assoluto della letteratura del ‘900, un classico per ogni generazione, la narrazione dell’Italia contadina e della società tra le due guerre mondiali e la Resistenza, un romanzo sul ritorno, la memoria e la ricerca di sé stessi. Tutto questo è “La luna e i falò”,il testamento letterario di Cesare Pavese nell’adattamento in graphic novel a opera di Marino Magliani e Marco D’Aponte, che dopo il successo di “Sostiene Pereira” (da Antonio Tabucchi) tornano a lavorare su un grande romanzo italiano. Cuore di ...