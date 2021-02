Ronaldo ribalta l’Inter. A San Siro primo round 1-2 per la Juve (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Juventus si è aggiudicata il primo round della semifinale di Coppa Italia andando a vincere 2-1 in casa dell'Inter la gara d'andata. La squadra di Pirlo difenderà questo vantaggio nel match di ritorno, in programma all’Allianz Stadium fra una settimana esatta. Avvio tattico, ritmi inizialmente bassi e nerazzurri che colpiscono al primo affondo (9’): Barella sprinta sulla destra e mette in mezzo per Lautaro Martinez, che anticipa netto de Ligt e firma il vantaggio. Non impeccabile Buffon, che tocca la sfera senza riuscire però ad evitare la rete.Nulla da segnalare fino al 26’, minuto in cui Calvarese viene chiamato al Var per una trattenuta di Young su Cuadrado dopo un cross di Bernardeschi: è rigore, Cristiano Ronaldo trasforma di potenza (26’). Raggiunto il pari, al 36’ i bianconeri sorpassano ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lantus si è aggiudicata ildella semifinale di Coppa Italia andando a vincere 2-1 in casa dell'Inter la gara d'andata. La squadra di Pirlo difenderà questo vantaggio nel match di ritorno, in programma all’Allianz Stadium fra una settimana esatta. Avvio tattico, ritmi inizialmente bassi e nerazzurri che colpiscono alaffondo (9’): Barella sprinta sulla destra e mette in mezzo per Lautaro Martinez, che anticipa netto de Ligt e firma il vantaggio. Non impeccabile Buffon, che tocca la sfera senza riuscire però ad evitare la rete.Nulla da segnalare fino al 26’, minuto in cui Calvarese viene chiamato al Var per una trattenuta di Young su Cuadrado dopo un cross di Bernardeschi: è rigore, Cristianotrasforma di potenza (26’). Raggiunto il pari, al 36’ i bianconeri sorpassano ...

