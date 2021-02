“Regina indiscussa”. Monica Bellucci cambia look e fa centro. A 56 anni è sempre più bella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Monica Bellucci, il cambio look fa strage di cuori. L’attrice non smette di fare sognare a occhi aperti. Infiamma la rete con le foto che mostrano la nuova acconciatura. La diva colpisce nel segno e dice addio al long bob vaporoso sfoggiato fino a qualche settimana fa. La Bellucci, icona di stile, nonostante i suoi 50 anni, lancia qualche consiglio per tutte quelle donne in cerca di originalità e fascino. Con il nuovo taglio di capelli, Monica Bellucci inaugura un vero trend stagionale rivolto soprattutto alle donne che hanno superato i 50 anni di età, ma che non perdono il gusto di giocare con la femminilità trovando il giusto mix tra sensualità e naturalezza. Così l’attrice infiamma il web mostrando a tutti su cosa questa volta è caduta la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021), il cambiofa strage di cuori. L’attrice non smette di fare sognare a occhi aperti. Infiamma la rete con le foto che mostrano la nuova acconciatura. La diva colpisce nel segno e dice addio al long bob vaporoso sfoggiato fino a qualche settimana fa. La, icona di stile, nonostante i suoi 50, lancia qualche consiglio per tutte quelle donne in cerca di originalità e fascino. Con il nuovo taglio di capelli,inaugura un vero trend stagionale rivolto soprattutto alle donne che hanno superato i 50di età, ma che non perdono il gusto di giocare con la femminilità trovando il giusto mix tra sensualità e naturalezza. Così l’attrice infiamma il web mostrando a tutti su cosa questa volta è caduta la sua ...

