NBA 2020-2021, i risultati della notte (3 febbraio): Brooklyn vince il big match con i Clippers, Fred Van Vleet ne segna 54 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Il match più atteso era quello tra i Nets e i Clippers e a imporsi, di misura, sono stati Harden e compagni. In chiave playoff vittorie di peso anche per Portland, Boston e Toronto, mentre Utah continua a volare. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Tornano a vincere i Brooklyn Nets e lo scalpo che portano a casa è di quelli pesanti. Vincono 124-120 sui Los Angeles Clippers, infatti, e lo fanno in rimonta, dopo i primi 24 minuti che hanno visto gli ospiti sempre avanti. Decisivi gli ultimi cinque minuti del quarto quarto, quando i soliti Irving, Harden e Durant fanno il break decisivo, nonostante LA provi a rientrare in partita fino all’ultimo. Miglior ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA. Ilpiù atteso era quello tra i Nets e ie a imporsi, di misura, sono stati Harden e compagni. In chiave playoff vittorie di peso anche per Portland, Boston e Toronto, mentre Utah continua a volare. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Tornano are iNets e lo scalpo che portano a casa è di quelli pesanti. Vincono 124-120 sui Los Angeles, infatti, e lo fanno in rimonta, dopo i primi 24 minuti che hanno visto gli ospiti sempre avanti. Decisivi gli ultimi cinque minuti del quarto quarto, quando i soliti Irving, Harden e Durant fanno il break decisivo, nonostante LA provi a rientrare in partita fino all’ultimo. Miglior ...

sportface2016 : #NBA I Big Three di #Brooklyn ne mettono 90 contro i Clippers, #Boston supera Golden State a San Francisco - infoitsport : NBA 2020 2021 | le classifiche aggiornate delle due conference - J_pablo99 : @ManFollis è un pazzo, ma già lo sapevate Quello che non sapete è che si è messo ad analizzare tutte (ma TUTTE prop… - _BobRoger15_ : RT @bball_evo: NBA ???? - Questa foto dei giocatori dei Pistons sparsi per la tribuna del Pepsi Center in attesa dell'esito dei tamponi è abb… - bball_evo : NBA ???? - Questa foto dei giocatori dei Pistons sparsi per la tribuna del Pepsi Center in attesa dell'esito dei tamp… -