Napoli | imprevisto aereo per Mertens in Belgio | la ricostruzione

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)per Driesal momento dell’atterraggio nel corso del veolo che dal’ha riportato in: laSecondo quanto riferito dal quotidiano belga “Het Laatste Nieuws”, Driesha avuto unla scorsa settimana mentre rientrava in. Il velivolo privato, infatti, è finito fuori pista all’atterraggio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo un grande spavento. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Napoli imprevisto

Calcio News 24

aereo per Dries Mertens al momento dell'atterraggio nel corso del veolo che dal'ha riportato in Belgio: la ricostruzione... un polpo primitivo dalla forma straordinariamente unica, dovrà familiarizzare con un nuovo,boom di notorietà: è stato infatti designato come mollusco dell'anno 2021 ., non toccate ...Imprevisto aereo per Dries Mertens al momento dell'atterraggio nel corso del veolo che da Napoli l'ha riportato in Belgio: la ricostruzione ...L’aereo privato, noleggiato da Dries Mertens per volare in Belgio e sottoporsi a cure per la caviglia, è scivolato fuori pista al momento dell’atterraggio ...