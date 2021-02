Napoli | Gattuso vara la difesa a 3 | ecco chi giocherà in Coppa Italia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gennaroè pronto al cambio modulo nella gara dicontro l’Atalanta:a 3 per ilstasera al Maradona Gennaroè pronto al cambio modulo questa sera in. Il tecnico del, infatti, vuole preservare la sua squadra con un modulo che dà più equilibrio in questa stagione in cui si gioca ogni tre giorni. Come riportato da Sky Sport,pensa allaa 3 contro l’Atalanta: retroguardia formata da Maksimovic, Manolas e Koulibaly con la possibilità per l’ex Torino di scalare sull’out di destra in caso dia 4 in fase di non possesso. Leggi su Calcionews24.com