Musei, ragionare in grande per una reale ri-apertura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dal 1 febbraio si è tornati a varcare la soglia dei Musei, almeno di quelli che si sono potuti permettere una riapertura. Si dovrà quindi tornare a fare i conti soprattutto con un turismo di prossimità e si spera a breve con un turismo infra regionale. Sorge dunque la prima domanda perché aprirli solo durante la settimana? Ma andiamo avanti nel ragionare. Sembrerebbe tutto estremamente semplice, si aprono i portoni dei Musei, che in tutti questi mesi si saranno senz’altro preparati ad accogliere il proprio pubblico con un corretto triage che tenga conto di santificazione e distanziamento e la macchina riparte. Siamo proprio sicuri che sia così? Forse nelle grandi realtà museali come gli Uffizi o i Musei Vaticani…forse. D’altronde la decisione della chiusura dei Musei è stata sì ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dal 1 febbraio si è tornati a varcare la soglia dei, almeno di quelli che si sono potuti permettere una ri. Si dovrà quindi tornare a fare i conti soprattutto con un turismo di prossimità e si spera a breve con un turismo infra regionale. Sorge dunque la prima domanda perché aprirli solo durante la settimana? Ma andiamo avanti nel. Sembrerebbe tutto estremamente semplice, si aprono i portoni dei, che in tutti questi mesi si saranno senz’altro preparati ad accogliere il proprio pubblico con un corretto triage che tenga conto di santificazione e distanziamento e la macchina riparte. Siamo proprio sicuri che sia così? Forse nelle grandi realtà museali come gli Uffizi o iVaticani…forse. D’altronde la decisione della chiusura deiè stata sì ...

Spettatori sindacalizzati e il teatro che non apre al pubblico.

... anche i teatri, ci si chiede se serve altro per ragionare senza pregiudizi a rischio fake news. ... "Insisto: l'apertura dei luoghi della cultura, musei, biblioteche, cinema, teatri deve essere ...

ABRUZZO ZONA GIALLA, RIAPRONO I MUSEI:

L’AQUILA – “A causa della pandemia, sicuramente l’utenza dei musei sarà, almeno per qualche mese, legata al cosiddetto pubblico di prossimità”, ma al Munda (Museo nazionale d’Abruzzo), come in general ...

