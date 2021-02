Molinari (Lega): "Non diciamo no a prescindere. Vediamo cosa fa Draghi" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Pur rispettando l’appello del presidente Mattarella, è noto che la Lega ritenesse il voto la soluzione migliore per il Paese. Nel senso che preferiamo stare fermi due mesi e avere un governo forte e legittimato. È chiaro che il nome di Draghi scombussola le carte e quindi, noi che siamo un partito responsabile, non diciamo no a prescindere. Ci confronteremo sui temi, capiremo quale è la squadra... Se fosse un governo a tempo, per fare il Recovery fund e affrontare lo sblocco dei licenziamenti e poi avere la certezza che poi si fa a votare sarebbe una cosa. Bisogna capire cosa ci sarà sul tavolo”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rispondendo - ospite a “L’aria che tira” su La7 - a una domanda su cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Pur rispettando l’appello del presidente Mattarella, è noto che laritenesse il voto la soluzione migliore per il Paese. Nel senso che preferiamo stare fermi due mesi e avere un governo forte e legittimato. È chiaro che il nome discombussola le carte e quindi, noi che siamo un partito responsabile, nonno a. Ci confronteremo sui temi, capiremo quale è la squadra... Se fosse un governo a tempo, per fare il Recovery fund e affrontare lo sblocco dei licenziamenti e poi avere la certezza che poi si fa a votare sarebbe una. Bisogna capireci sarà sul tavolo”. Lo ha detto il capogruppo dellaalla Camera, Riccardo, rispondendo - ospite a “L’aria che tira” su La7 - a una domanda su...

Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rispondendo - ospite a 'L'aria che tira' su La7 - a una domanda su cosa farà la Lega se Mario Draghi riuscirà a portare un governo ...

Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rispondendo - ospite a "L'aria che tira" su La7 - a una domanda su cosa farà la Lega se Mario Draghi riuscirà a portare un governo ...

Il capogruppo leghista alla Camera non esclude un appoggio - condizionato - "a un governo a tempo per fare il Recovery fund. Poi il voto" ...

Assessore e direttore ai ferri corti, cordone sanitario di Cirio e Molinari

Nelle ore convulse della crisi di governo, Riccardo Molinari, lontano da telecamere, taccuini e occhi troppo indiscreti varca un portone. Ma non è quello di uno del Palazzi romani. Il capogruppo della ...

