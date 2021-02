Meeting BoE | Mirabaud | “Improbabile che vengano adottati tassi negativi”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Non ci aspettiamo che la Banca d’Inghilterra annunci cambiamenti della propria politica monetaria neldi giovedì. Riteniamo che l’attenzione sarà rivolta ai risultati dei sondaggi suid’interesseche probabilmente la Banca pubblicherà. A nostro parere èche“. È quanto affermato da Gero Jung, Chief Economist diAsset Management, alla vigilia della prima riunione del 2021 della Bank of England (BoE). Secondo l’economista un altro punto importante che sarà esaminato sono le proiezioni economiche, compresi i dati sulla crescita e l’inflazione, per cui i possibili cambiamenti nella futura crescita del Regno Unito daranno alcuni dettagli sulle ...

PaoloLuraschi : -Usa:variazione occupazione non agricola ADP gennaio -Usa:PMI composito&direttori agli acquisti settore terziario g… - PaoloLuraschi : vs le nazioni che stanno applicando'ingiuste illecite imposte contrarie a normative internazionali libero commercio… -

Ultime Notizie dalla rete : Meeting BoE

Yahoo Finanza

...che la Banca d'Inghilterra annunci cambiamenti della propria politica monetaria neldi ... alla vigilia della prima riunione del 2021 della Bank of England (). Secondo l'economista un altro ......- Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento G20 - Secondo "Framework Working Group" sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza (fino a venerdì 05/02/2021) 13.00 -- ...(Teleborsa) - Non ci aspettiamo che la Banca d'Inghilterra annunci cambiamenti della propria politica monetaria nel meeting di giovedì. Riteniamo che l'attenzione sarà rivolta ai risultati ...Alla vigilia della prima riunione del 2021 della Bank of England (BoE) Mirabaud Asset Management non si attende cambiamenti in tema politica monetaria. "Riteniamo che l’attenzione sarà rivolta ai risu ...