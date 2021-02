Mass Effect 2 torna protagonista in un video tra personaggi tagliati e l'iconica missione suicida (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando si prova a capire il motivo per cui Mass Effect 2 di BioWare è così amato, è in gran parte dovuto al suo cast iconico. Quasi tutti i personaggi del gioco hanno una legione di fan, quindi la prospettiva di apprendere come sono stati creati è incredibilmente entusiasmante. Ed è esattamente ciò che fa l'ultimo episodio di Audio Logs, in cui si approfondiscono anche i personaggi che non sono entrati nella versione finale del gioco. Nel video, Mac Walters, che ha lavorato al franchise fin dall'inizio ed è responsabile della creazione e della scrittura di una serie di personaggi, mostra documenti mai visti prima che catalogano le idee che BioWare aveva per creare i personaggi. Al di fuori degli sviluppatori che hanno lavorato al gioco, pochissime persone hanno visto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando si prova a capire il motivo per cui2 di BioWare è così amato, è in gran parte dovuto al suo cast iconico. Quasi tutti idel gioco hanno una legione di fan, quindi la prospettiva di apprendere come sono stati creati è incredibilmente entusiasmante. Ed è esattamente ciò che fa l'ultimo episodio di Audio Logs, in cui si approfondiscono anche iche non sono entrati nella versione finale del gioco. Nel, Mac Walters, che ha lavorato al franchise fin dall'inizio ed è responsabile della creazione e della scrittura di una serie di, mostra documenti mai visti prima che catalogano le idee che BioWare aveva per creare i. Al di fuori degli sviluppatori che hanno lavorato al gioco, pochissime persone hanno visto ...

DarioConti1984 : Mass Effect Legendary Edition oggi novità! La conferma dalla Danimarca - zazoomblog : Il 14 maggio torna la trilogia di Mass Effect rimasterizzata in 4K e HDR - #maggio #torna #trilogia #Effect - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition sarà incluso su EA Play Pro, nessuna versione di prova prevista - Digital_Day : Torna Mass Effect, per chi non ci ha mai giocato e per chi lo vuole rivivere in 4K - OfferteVGames : Aperti sul sito #Gamestop i preorder di Mass Effect Legendary Edition per #PS4 e #XBOXOne! -