Liverpool | Kabak | «Sono nella squadra dei miei sogni»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Prime parole da calciatore delper il neo acquisto dei Reds OzanPrime parole da calciatore delper Ozan, rinforzo dei Reds per una difesa che in questa stagione a pian piano perso i pezzi. Il turco era stato a lungo anche nel mirino del Milan, prima poi dell’arrivo di Tomori.ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. «Ilè stata la miad’infanzia quindi ho sempre voluto venire qui. Giocare in questo fantastico stadio di fronte a fan incredibili. Era un sogno che ho sempre avuto e finalmente si è avverato. Per quanto riguarda le mie ambizioni, ilè una grandecon grandi giocatori. Non importa quanti giocatoriinfortunati o chi gioca ...

Prime parole da calciatore del Liverpool per il neo acquisto dei Reds Ozan Kabak Prime parole da calciatore del Liverpool per Ozan Kabak, rinforzo dei Reds per una difesa che in questa stagione a pian piano perso i pezzi. Il turco era stato a lungo anche nel mirino del Milan, prima poi dell'arrivo di Tomori. Kabak ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. «Il Liverpool è stata la mia squadra d'infanzia quindi ho sempre voluto venire qui. Giocare in questo fantastico stadio di fronte a fan incredibili. Era un sogno che ho sempre avuto e finalmente si è avverato. Per quanto riguarda le mie ambizioni, il Liverpool è una grande squadra con grandi giocatori. Non importa quanti giocatori sono infortunati o chi gioca ...

Sì, l'Atletico Madrid ha aggiunto Moussa Dembele e il Lipsia il gioiellino Szoboszlai, mentre il Liverpool ha preso il difensore Kabak ma soltanto perché difficilmente recupererà Van Dijk, e il turco ...

Atalanta senza Kovalenko, la Juve e le altre big d'Europa non si sono rafforzate a gennaio. Negli uffici di Nyon praticamente zero modifiche ...