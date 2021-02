Lista UEFA Atalanta | quanti cambio E il nuovo acquisto Kovalenko resta fuori

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ha comunicato laper la Champions League:ilL’ha consegnato allaladei calciatori che prenderanno parte alla prossima fase della Champions League. Gian Piero Gasperini ha inserito ilarrivato Maehle e aggiunto anche Sutalo, che prendono il posto di Gomez, Piccini e Mojica che sono andati via. A sorpresa, l’allenatore della Dea non ha inserito l’ultimoViktor. Portieri: Gollini, Sportiello, Rossi Difensori: Caldara, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Maehle, Palomino, Romero, Sutalo, Toloi Centrocampisti: De Roon, Freuler, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, ...

L'Atalanta ha comunicato laper la Champions League: resta fuori il nuovo acquisto Kovalenko L'Atalanta ha consegnato allaladei calciatori che prenderanno parte alla prossima fase della Champions League. ...Gennaro Gattuso inserisce Faouzi Ghoulam nella, aggiornamento in vista della sfida dei Sedicesimi di finale.JensPetterHauge è l’escluso eccellente dalla lista UEFA consegnata dal Milan per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. I rossoneri hanno ceduto Conti e hanno in ...Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. Rispetto alle altre compagini, la Dea ...