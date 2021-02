“La Caserma”, sapete di chi è la voce affascinante che accompahna il programma? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo format “La Caserma” ha già fatto innamorare il pubblico: sapete di chi è la voce affascinante che accompagna il programma? Di chi è l’affascinante voce presente nel celebre programma “La Caserma”? (fonte Instagram)Il nuovo format in onda su “Rai 2” ha già passionato e fatto innamorare i telespettatori. Un’avventura che segue un gruppo di giovani tra i 18 e i 23 anni proiettati indietro nel tempo che si ritrovano ad affrontare la vita militare. Pronti a mettersi alla prova e determinati, i protagonisti hanno debuttato il 27 Gennaio e la messa in onda del programma è stabilita al Martedì sera. Istruttori, programmi da rispettare, sfide da superare: non manca nulla al nuovo progetto di Rai 2. C’è qualcosa, però, ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo format “La” ha già fatto innamorare il pubblico:di chi è lache accompagna il? Di chi è l’presente nel celebre“La”? (fonte Instagram)Il nuovo format in onda su “Rai 2” ha già passionato e fatto innamorare i telespettatori. Un’avventura che segue un gruppo di giovani tra i 18 e i 23 anni proiettati indietro nel tempo che si ritrovano ad affrontare la vita militare. Pronti a mettersi alla prova e determinati, i protagonisti hanno debuttato il 27 Gennaio e la messa in onda delè stabilita al Martedì sera. Istruttori, programmi da rispettare, sfide da superare: non manca nulla al nuovo progetto di Rai 2. C’è qualcosa, però, ...

FabioTraversa : RT @BiancaBerry88: Sapete perché La Caserma non mi sta piacendo (e a quanto pare non solo a me)? Perché non è Il Collegio, ma in troppi mom… - BiancaBerry88 : Sapete perché La Caserma non mi sta piacendo (e a quanto pare non solo a me)? Perché non è Il Collegio, ma in tropp… - 95marcella : Ma state scherzando sul fatto che non sapete l'inno? Vi prego, ditemi che state scherzando. #lacaserma #caserma - onda_di_mare : Mi sapete dire se dopo la serie 'il collegio' e 'la caserma' ci sarà anche la serie 'il campo di concentramento'? -