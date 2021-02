Inter-Juventus: su Rai 1 8 milioni di spettatori e quasi il 30% di share (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grandi ascolti per Inter-Juventus, match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021. Su Rai uno, la partita terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei bianconeri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ha rimontato il gol di Lautaro Martinez in avvio, ha registrato 7.983.000 telespettatori, pari al 28.78%. Nettamente il miglior risultato di serata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grandi ascolti per, match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021. Su Rai uno, la partita terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei bianconeri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ha rimontato il gol di Lautaro Martinez in avvio, ha registrato 7.983.000 tele, pari al 28.78%. Nettamente il miglior risultato di serata. SportFace.

