"Il GF Vip finisce qui". Il lutto di Dayane Mello sconvolge i piani di Signorini: "Abbandono di massa", e ora Mediaset che fa? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip potrebbe non arrivare al primo marzo, giorno in cui è prevista la finalissima del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. All'interno della casa l'atmosfera è infatti ai minimi storici dopo la notizia sconvolgente della morte di un fratello di Dayane Mello. Si chiamava Lucas e aveva 27 anni: pare che sia venuto a mancare improvvisamente in seguito a un incidente stradale. In un primo momento la modella brasiliana aveva deciso di lasciare la casa, salvo poi rientrare poco dopo perché comunque non sarebbe potuta andare in Brasile a causa del coronavirus. Gli altri concorrenti si sono immediatamente stretti attorno a lei, il lutto di Dayane ha scosso profondamente tutti, anche i telespettatori fedelissimi della diretta del GF Vip. Ora tutti i ...

