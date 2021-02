Governo Draghi, Salvini: “Rispetto Mattarella, ma su no voto cascate le braccia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Provo sempre rispetto per il Presidente della Repubblica, ma quando ieri sera ho sentito che se vai a votare ti ammali mi sono cascate la braccia…”. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice a Omnibus su La7. Visto che in primavera è attesa una importante tornata di elezioni amministrative, “non è che se voti il sindaco di Roma e Milano sei tranquillo” e se invece voti alle politiche “ti infetti”, argomenta Salvini. “In primavera ci saranno mille comuni al voto”, ribadisce il segretario della Lega, “già che votano 20 milioni di italiani diamo la parola a 60 milioni di italiani, poi per 5 anni il governo è quello e non ci sono rimpastini e rimpastoni, ma intanto facciamo qualcosa di utile”, dice Salvini. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Provo sempre rispetto per il Presidente della Repubblica, ma quando ieri sera ho sentito che se vai a votare ti ammali mi sono cascate la braccia…”. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice a Omnibus su La7. Visto che in primavera è attesa una importante tornata di elezioni amministrative, “non è che se voti il sindaco di Roma e Milano sei tranquillo” e se invece voti alle politiche “ti infetti”, argomenta Salvini. “In primavera ci saranno mille comuni al voto”, ribadisce il segretario della Lega, “già che votano 20 milioni di italiani diamo la parola a 60 milioni di italiani, poi per 5 anni il governo è quello e non ci sono rimpastini e rimpastoni, ma intanto facciamo qualcosa di utile”, dice Salvini.

