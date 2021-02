Golden Globe 2021, trionfo per Netflix: tutti i candidati (anche italiani) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grazie alle regole eccezionali per la pandemia, Netflix svetta sulle altre case di produzione alle nomination per i Golden Globe Leggi su it.mashable (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grazie alle regole eccezionali per la pandemia,svetta sulle altre case di produzione alle nomination per i

Tg3web : Laura Pausini è candidata al Golden Globe per la canzone del film 'La vita davanti a sé', di Edoardo Ponti, che è i… - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - RepSpettacoli : Tre registe in corsa per i Golden Globe, sorpasso nelle candidature [di Arianna Finos] [aggiornamento delle 12:50] - badtasteit : #GoldenGlobe: l'assenza di I May Destroy You ha acceso la discussione in rete -