«Giallo Illuminating», il colore Pantone 2021 che devi indossare subito (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiama Illuminating il Giallo protagonista delle palette cromatiche per il 2021, insieme a Ultimate Gray, un grigio neutro e freddo. Inutile dire che noi preferiamo di gran lunga il primo a discapito del secondo, è il perché è facile intuirlo. Si tratta di una tinta solare e positiva, proprio quello che ci vuole per tirare su il morale in questi tempi bui. Una colata vitaminica che scalderà le proposte di design, come quelle dell'abbigliamento e che quindi invaderà le nostre case e i nostri armadi. Il Pantone 13-0647, questo il suo codice ufficiale, viene definita dal Color Institute più famoso del mondo come una sfumatura "allegra e socievole, un Giallo ottimista che offre la promessa di una giornata soleggiata". La nuance eletta sovrana per quest'anno dopo il rassicurante Classic Blu (che, ...

