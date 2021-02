GF Vip | il gesto di Tommaso Zorzi dopo la notizia del lutto scalda il cuore di tutti | “È per Dayane”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)i concorrenti di questo GF Vip sono stretti aMello, che mercoledì 3 febbraio è stata colpita da un gravefamiliare. È morto il fratello minore della modella. Lucas Mello aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina.è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come spiegato in un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del reality, è momentaneamente uscita dalla Casa. Un’oracirca è rientrata. Dapprima si è chiusa in bagno con l’amica Rosalinda Cannavò, poi ha dato al resto degli inquilini la tragicae spiegato che intende ...

EireenViolet : GFVip,'mi piace!'Parla la madre della Salemi?Raptus-Gregoraci:il gesto estremo! PP:'Anche io mi sto innamorando di… - azzurraluisa : Gf Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Siete un branco...» - EireenViolet : RT @EireenViolet: GF Vip,'non è lucida'.Gesto inspiegabile di MTR,panico nella casa! Tommy:'Credo che lei in questo momento sia semplicemen… - Graziel74723908 : Gf Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Siete un branco...» - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'mi piace'. Parla la madre della Salemi? Raptus-Gregoraci: il gesto estremo sfuggito quasi a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip gesto

Il Mattino

Questo dolorosissimo lutto ha messo la parola fine al Grande Fratello. Ed infatti i miei ... un piccoloche ( speriamo ) possa far sorridere dayane in un momento così doloroso. #gfvip #......ha trovato la brutta copia' spiegando come alcuni dei coinquilini abbiamo frainteso il suo: '... Poi Zelletta si sposta in cucina per preparare il pranzo si lancia in un discorso che il GF...Tommaso Zorzi e gli altri Vipponi vogliono lasciare il reality show dopo la morte del fratello della modella brasiliana ...un piccolo gesto che ( speriamo ) possa far sorridere dayane in un momento così doloroso. “Non riesco, mi ricorda mia nonna che preparava sempre la lasagna“. Ecco che quindi prepararle ora a Dayane do ...