Gf Vip: ex squalificati si scagliano contro Alfonso Signorini “imperdonabile” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rivolta in corso sul web, alcuni ex squalificati del Gf Vip si sono scagliati contro Alfonso Signorini, il motivo? la non eliminazione di Alda D’Eusanio per la farse sul razzismo, ecco di chi si tratta Sul web è scoppiata una grossa polemica nei confronti del Gf Vip, nel particolare alcuni ex vipponi squalificati dal reality L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rivolta in corso sul web, alcuni exdel Gf Vip si sono scagliati, il motivo? la non eliminazione di Alda D’Eusanio per la farse sul razzismo, ecco di chi si tratta Sul web è scoppiata una grossa polemica nei confronti del Gf Vip, nel particolare alcuni ex vipponidal reality L'articolo proviene da Leggilo.org.

LaColucci3 : RT @Sofia17324238: Quindi ricapitolando Squalificati Non squalificati Fausto. Alda Bettarini/Dennis Francesco… - Chiara200212 : RT @Sofia17324238: Quindi ricapitolando Squalificati Non squalificati Fausto. Alda Bettarini/Dennis Francesco… - Sofia17324238 : Quindi ricapitolando Squalificati Non squalificati Fausto. Alda Bettarini/Dennis Fran… - zazoomblog : GF Vip Alda D’Eusanio salvata dal televoto: insorgono gli ex gieffini squalificati - #D’Eusanio #salvata #televoto… - calcioepepe : ++Ibra e Alda D'Eusanio squalificati dal Grande Fratello Vip ++ #gfvip -