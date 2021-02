George R.R. Martin: "Nel 2020 ho scritto centinaia di pagine di The Winds of Winter" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) George R.R. Martin ha ammesso di aver trascorso il 2020 in isolamento a scrivere il suo nuovo romanzo, The Winds of Winter, e di aver finalmente ingranato. Il 2020 è stato un anno tragico per molti abitanti del pianeta, ma non per George R.R. Martin che ha approfittato dello stop per concentrarsi sulla sua ultima fatica, The Winds of Winter, scrivendo centinaia di pagine. L'autore de Il trono di spade ha pubblicato una riflessione sul 2020 e sulle sue criticità - comprese alcune perdite subite - ma ha anche confessato di aver scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021)R.R.ha ammesso di aver trascorso ilin isolamento a scrivere il suo nuovo romanzo, Theof, e di aver finalmente ingranato. Ilè stato un anno tragico per molti abitanti del pianeta, ma non perR.R.che ha approfittato dello stop per concentrarsi sulla sua ultima fatica, Theof, scrivendodi. L'autore de Il trono di spade ha pubblicato una riflessione sule sulle sue criticità - comprese alcune perdite subite - ma ha anche confessato di averdidi Theof ...

GameOfThronesIT : RT @GameOfThronesIT: 'L'inverno sta arrivando, l'ho detto molto tempo fa... ed è così. The Winds of Winter è molto in ritardo, lo so, ma ar… - Kavanaugh3 : E poi arriva George Martin che all’improvviso annuncia di aver scritto centinaia e centinaia di pagine per Winds of… - badtasteit : George R.R. Martin su #TheWindsofWinter': 'Ho scritto centinaia di pagine' - wolfiestarks : RT @cuoresausto: draghi al governo non hanno mai giovato più di tanto george martin docet - mechelon93 : RT @cuoresausto: draghi al governo non hanno mai giovato più di tanto george martin docet -