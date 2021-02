Francesca Fioretti e la morte di Davide Astori | «Sarò al processo | voglio la verità»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una necessaria verità. Francesca Fioretti rompe il silenzio sull’improvvisa morte di suo marito, il calciatore Davide Astori, e sulle indagini che stanno provando a far luce sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità: a scatenare la reazione della donna, il responso della perizia disposta dal gup Antonio Pezzuti e svolta da due «superconsulenti» del Tribunale di Firenze, il medico legale Gian Luca Bruno ed il luminare Fiorenzo Gaita.

CorSport : Morte #Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità' - infoitsport : Il dolore di Francesca Fioretti: 'La morte di Davide (Astori) poteva essere evitata' - GialloRossa3 : RT @CorSport: Morte #Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità' - Notiziedi_it : Il dolore di Francesca Fioretti: “La morte di Davide (Astori) poteva essere evitata” - NapoliToday : #Cronaca Il dolore di Francesca Fioretti: 'La morte di Davide (Astori) poteva essere evitata'… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

si esprime in merito al processo su Davide Astori: secondo l'ex compagna del calciatore, la morte di quest'ultimo poteva essere evitata A quasi tre anni dalla scomparsa di Davide ...A distanza di anni dalla morte del calciatore, la compagna pubblica un post dove commenta l'interpretazione parziale delle perizie"Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo cosiì avventato e dal fatto che ...Dopo la perizia dei «superconsulenti», la fidanzata del compianto calciatore rompe il silenzio sulle indagini: «L’idea che la tragedia potesse essere evitata, aumenta persino il dolore. Ma se fosse es ...