Finalmente nel Lazio la pillola abortiva RU486 anche fuori dall’ospedale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In tutto il Lazio le donne non saranno costrette a essere ricoverate in ospedale per la somministrazione della pillola abortiva RU486. La Regione ha infatti ha recepito le nuove linee guida del ministero della Salute emanate ad agosto 2020 sull’interruzione di gravidanza con metodo farmacologico. Nel Lazio la pillola abortiva RU486 fuori dall’ospedale La soddisfazione per la decisione della Regione Lazio è stata espressa dall’Associazione Luca Coscioni che spiega: “un esempio virtuoso a tutela dei diritti delle donne” e chiede che anche le “altre Regioni di adeguino”. Grazie al documento pubblicato nei giorni scorsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sottolinea l’Associazione, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In tutto ille donne non saranno costrette a essere ricoverate in ospedale per la somministrazione della. La Regione ha infatti ha recepito le nuove linee guida del ministero della Salute emanate ad agosto 2020 sull’interruzione di gravidanza con metodo farmacologico. NellaLa soddisfazione per la decisione della Regioneè stata espressa dall’Associazione Luca Coscioni che spiega: “un esempio virtuoso a tutela dei diritti delle donne” e chiede chele “altre Regioni di adeguino”. Grazie al documento pubblicato nei giorni scorsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sottolinea l’Associazione, ...

