Draghi in campo: riceve l’incarico da Mattarella e si prepara alle consultazioni. Nodo M5s e centrodestra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il conferimento dell'incarico parte il procedimento che porta alla formazione del nuovo governo. L’ex governatore della Bce sottolinea: «la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione e con questa speranza che rispondo all'appello» del capo dello Stato Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il conferimento dell'incarico parte il procedimento che porta alla formazione del nuovo governo. L’ex governatore della Bce sottolinea: «la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione e con questa speranza che rispondo all'appello» del capo dello Stato

myrtamerlino : Un discorso breve, deciso in cui traspaiono emozione e grande ottimismo. Abbiamo bisogno di unità e risposte, Mar… - sole24ore : Alla fine scende in campo #Draghi, l’uomo per l’emergenza. Chi è l'uomo convocato alle 12 al #Quirinale, in questo… - Radio1Rai : '#Draghi? In meno di 2 minuti ha impostato le cose con grande chiarezza. Chi non vuole dargli la fiducia? Sarebbe c… - elespaterlini1 : RT @ClaudioPini3: @fattoquotidiano Voi del F Q scusatemi siete fuori come un balcone . Solo il nome Draghi ci fa dormire Tranquilli . L… - mixc7 : @LaNotiziaTweet Renzi vuole spaccare solo i 5stelle e cacciare Conte, tutti gli altri partiti erano già al corrente… -