Draghi comincia da Conte (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tre lunghi incontri, il terzo viene presentato come un gesto di cortesia ed è certamente fuori dalla prassi. Ma più che di cortesia è il primo segnale di quanto Mario Draghi sappia impegnare la sua biografia di «tecnico» in modo assai politico. Dopo i colloqui di rito per ogni presidente che accetta l'incarico di formare il governo – in questo caso con riserva – con i presidenti di camera e senato, l'ex presidente della Bce appena sceso dal Colle ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... quella che l'Europa ci ha concesso sotto il nome di Next generation, comincia ad avere il profilo ... Mario Draghi a questo punto è davvero l'ultima speranza. È una responsabilità per lui. È una scelta ...

DRAGHI È ARRIVATO AL QUIRINALE Mario Draghi è arrivato al Quirinale alle 11.55: da qui comincia la lunga diretta odierna, una fase totalmente diversa da quella vissuta fino a ieri tra liti e crisi di ...

Dopo avere accettato l’incarico di Sergio Mattarella, per Mario Draghi si fa più concreta, sebbene non priva di qualche ostacolo ancora da superare, la possibilità di diventare il nuovo presidente del ...

“L’emergenza richiede risposte all’altezza. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti emerga unità'” ha detto Mario Draghi stamane al Quirinale accettando da Mattarella l’incarico di formare il n ...

