Critiche a Dayane Mello, ecco cosa fa dopo aver scoperto della morte di suo fratello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uscita dalla casa di Cinecittà e appresa la terribile notizia della morte del fratello minore Lucas, Dayane ha preferito rientrare per ricevere l'abbraccio dei suoi compagni d'avventura, gli unici che al momento possono darle un po' di calore senza distanziamento: "Penso di rimanere nel programma, fuori non ho nessuno se non mia figlia che è piccola e in Brasile ora non posso andare" ha spiegato. #VIDEO A FINE ARTICOLO Dalla casa del Grande fratello Vip arrivano notizie riguardanti Dayane Mello, alla quale è stato riferito della morte di suo fratello Lucas. Uscita momentaneamente dalla casa di Cinecittà, ha appreso del decesso del fratello minore appena 27enne a causa di un incidente stradale ...

