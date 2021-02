Covid: in Brasile 1.240 morti e 56 mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Brasile ha registrato 1.240 morti di Covid - 19 e 56.240 contagi nelle ultime 24 ore, secondo la stampa locale. Dall'inizio della pandemia, le vittime salgono a 226.383 ed i contagi a 9.286.256. Le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha registrato 1.240di- 19 e 56.240nelle ultime 24 ore, secondo la stampa locale. Dall'inizio della pandemia, le vittime salgono a 226.383 ed ia 9.286.256. Le ...

HuffPostItalia : Covid e Bolsonaro, miscela esplosiva per il Brasile - Agenzia_Ansa : Covid: in Brasile 1.240 morti e 56 mila contagi in 24 ore #ANSA - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Covid: in Brasile 1.240 morti e 56 mila contagi in 24 ore #ANSA - OverlookHotel71 : RT @Pagliacci8: @durezzadelviver senza lockdown in brasile stanno morendo sia di fame che di covid, e non hanno fatto nessun lockdonw. in i… -