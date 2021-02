Chiara Ferragni a cuore aperto: «Mi dissero che per me sarebbe stato difficile avere figli» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che Chiara Ferragni abbia un rapporto diretto coi followers è cosa nota. Sul suo profilo Instagram infatti non di rado la fashion blogger e influencer si lascia andare a confessioni private. L’imprenditrice digitale in queste ore ha risposto alle domande degli ammiratori, indugiando soprattutto sul periodo difficile vissuto prima della gravidanza, quella del piccolo Leone. DiChiarazioni che arrivano a poche settimane dall’arrivo della sua secondogenita. leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni rivela quanti chili ha preso in gravidanza: le sfugge una novità sul nome Qualcuno le ha chiesto quanti chili ha preso. «10 e sono alla 32esima settimana. Con Leo ero arrivata a 15 kg e ho partorito alla 37esima. Ricordatevi però che ognuno è diverso», ha diChiarato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cheabbia un rapporto diretto coi followers è cosa nota. Sul suo profilo Instagram infatti non di rado la fashion blogger e influencer si lascia andare a confessioni private. L’imprenditrice digitale in queste ore ha risposto alle domande degli ammiratori, indugiando soprattutto sul periodovissuto prima della gravidanza, quella del piccolo Leone. Dizioni che arrivano a poche settimane dall’arrivo della sua secondogenita. leggi anche l’articolo —>rivela quanti chili ha preso in gravidanza: le sfugge una novità sul nome Qualcuno le ha chiesto quanti chili ha preso. «10 e sono alla 32esima settimana. Con Leo ero arrivata a 15 kg e ho partorito alla 37esima. Ricordatevi però che ognuno è diverso», ha dito ...

